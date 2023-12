Home Betriebssystem visionOS Beta 7 für Developer ist auch da

visionOS Beta 7 für Developer ist auch da

Apple hat heute Abend auch visionOS Beta 7 an die registrierten Entwickler verteilt. Die letzte Beta war im November an die Developer verteilt worden. Nur wenige Entwickler haben bereits die Möglichkeit, mit dem Headset zu arbeiten.

Apple hat heute Abend auch eine neue Beta von visionOS ins Rennen geschickt. Beta 7 von visionOS kann ab sofort von registrierten Entwicklern geladen und installiert werden. Allerdings ist bislang nur eine kleine Gruppe von Entwicklern dazu gekommen, mit der Brille zu arbeiten. Wenige Developer konnten über dies in einem Developer-zentrum von Apple einige Zeit mit dem Gerät verbringen.

Arbeit am Emulator

Darüber hinaus ist es möglich, vermittels Xcode und einem speziellen visionOS-Emulator zumindest einen Eindruck davon zu gewinnen, wie eine eigene App auf dem Gadget laufen würde.

Welche Neuerungen in visionOS 1 Beta 7 aufgenommen worden sind, ist noch nicht bekannt. Derzeit arbeitet Apple an einer Markteinführung irgendwann im kommenden Jahr, vor März/April wird es damit aber gewiss nichts. Zudem startet das Produkt zunächst auch nur in den USA.

