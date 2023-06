Home Apple Vision Pro: Bildwiederholrate ist nicht ganz ProMotion

Apples Vision Pro-Headset kommt mit einer beeindruckenden Auflösung. Zur Bildwiederholrate hatte Apple auf der Keynote nichts gesagt, inzwischen wurde aber nachgereicht, wie es sich damit auf der Brille verhält. Sie liegt höher als auf vielen Smartphones, ProMotion ist es aber nicht.

Apple hat seine Computerbrille Vision Pro mit zwei beeindruckend hoch auflösenden Displays versehen. Die Mikro-OLED-Panels lösen mit jeweils 23 Millionen Pixeln auf, das übertrifft etablierte Hardware teils deutlich. Was ist aber mit der Bildwiederholrate?

Hierzu hatte Apple in einem Entwickler-Panel zum Thema der App-Optimierung nun weitere Details.

Die meiste Zeit 90 Hz

Danach laufen die Panels die meiste Zeit mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz, das ist ein Wert, den aktuell viele Smartphones erreicheen , während günstigere Modelle oft noch auf 60 Hz verbleiben. Allerdings bieten das iPhone 14 Pro und weitere Premium-Modelle inzwischen auch noch mehr, 120 Hz etwa beim iPhone, Apple nennt es ProMotion.

So hoch kommen die Brillengläser nicht, in einigen Situationen aber zumindest aus 96 Hz, wenn etwa Filme mit 24 FPS abgespielt werden, dann wird auf diese Weise der Frame-Jitter reduziert. Weitere Details finden sich in der entsprechenden Session bei Apple.

90 Hz gelten als Minimum für ein überzeugendes VR-Erlebnis, einige Headsets bieten auch bis zu 144 Hz, ebenso wie einige Computermonitore. Denkbar ist, dass Apple hier in späteren Modellen noch nachlegen wird.

Die Vision Pro wird Anfang nächsten Jahres zunächst in den USA auf den Markt kommen, der Launch in weiteren Märkten ist dann für den weiteren Verlauf des kommenden Jahres geplant. Wann Deutschland an der Reihe sein wird, ist noch nicht bekannt.

