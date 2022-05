Home Apple „Virtual Paper“: Plant Apple Rückkehr zum skeuomorphen Softwaredesign?

Gestern hat Apple die Genehmigung erhalten für ein neues Patent, das ein neues Grafikverfahren namens „Virtual Paper“ beschreibt. Dabei ist nicht nur der Ursprung dieses Konzepts interessant, sondern auch, was es über Apples künftiges Softwaredesign aussagen könnte. Denn das Patent könnte möglicherweise eine Rückkehr zu einer skeuomorphen Benutzeroberfläche wie vor iOS 7 einläuten.

Wie Patently Apple berichtet, wurde Apple von der US-Patentbehörde ein neues Patent genehmigt. Darin sei die Rede von einem neuen Grafikverfahren namens „Virtual Paper“, das vor allem für Geräte bestimmt sei, die sich falten ließen oder eine Krümmung aufwiesen, wie beispielsweise ein mögliches Apple Headset.

Mit diesem neuen Grafikverfahren sei es möglich, die Anzeige so zu verändern, dass Inhalte entweder in einem 2D- oder 3D-Design angezeigt werden könnten. Damit könne sich das Design der Benutzeroberfläche je nach Blickwinkel verändern und so eine 3D-Oberfläche imitieren.

Konzept hat seinen Ursprung im Apple LISA

Ursprünglich stammt diese Idee aus den Zeiten des Apple LISA. Denn dieser Computer war der erste, der eine Benutzeroberfläche besaß, bei der Ordner und Dateien grafisch angezeigt wurden, indem sie durch Symbole repräsentiert wurden, die echten Ordnern und Dokumenten aus Papier ähnelten. Zuvor wurden diese nur in Textform aufgelistet.

Damit existiert das Konzept des „Virtual Paper“ schon seit 1983. Das einzige, was sich seitdem geändert hat, ist, dass die Icons nun eine Vorschau auf ihren eigentlichen Inhalt bieten.

Rückkehr zu Skeuomorphismus?

In früheren Versionen von Apples Betriebssystemen wurden Icons typischerweise mit einer skeuomorphen Optik ausgestattet, wodurch diese eine möglichst große Ähnlichkeit mit Objekten im realen Leben aufweisen sollten. Hauptverantwortlich dafür war Scott Forstall, der schließlich entlassen wurde, woraufhin der Hardwaredesigner Jony Ive zusätzlich die Aufsicht über Apples Softwaredesign übernahm und ein flacheres Design einführte.

Aufgrund der Tatsache, dass das Konzept einen Wechsel von einer 2D- zu einer 3D-Grafik beschreibt, scheint es möglich, dass Apple diese Art von Design wieder zurückholen könnte. Doch Nutzerinnen und Nutzer müssten sich hier zumindest noch bis zum Marktstart eines möglichen Apple Headsets gedulden, das nicht vor Ende des Jahres erwartet wird.

