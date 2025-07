Das heute erschienene Update auf iOS 18.6 solltet ihr umgehend einspielen: Apple behebt darin eine Reihe von Sicherheitsproblemen, die teils recht ernste Züge tragen.

Apples heute Abend veröffentlichtes Update auf iOS 18.6 solltet ihr nicht zu lange liegen lassen: Schon wenige Minuten nach der Verteilung der Aktualisierung auf iOS 18.6 legte Apple nun Details zu den sicherheitstechnischen Optimierungen vor, die in dem Update stecken – und das sind einige.

Zahlreiche Löcher in iOS 18.6 gestopft

So wurden etwa Schwachstellen beseitigt, die die Manipulation von Netzwerkeinstellungen erlaubten. Im CoreAudio-Framework steckte eine Schwachstelle, die die Ausführung bösartigen Codes ermöglicht hat. Weitere Anfälligkeiten im CoreMedia erlaubten die Einschleusung von Code und den Zugriff auf Nutzerdaten durch Apps. Dasselbe galt für eingeschleusten Code in Bildern. In Mail konnten Inhalte geladen werden, auch wenn das Nachladen entfernter Inhalte ausgeschaltet war.

In der Browser-Engien WebKit steckte eine Schwachstelle, die es einer manipulierten Seite erlaubte, die Adressleiste zu manipulieren, um sich für eine andere Seite auszugeben – ein oft von Phishing-Banden genutzter Trick.

Eine ganze Reihe weiterer Anfälligkeiten ähneln den exemplarisch erwähnten. Hier findet ihr alle Details bei Apple.