Verstörend und bedrohlich: Stalker machte Tim Cook das Leben schwer

Applechef Tim Cook wurde im letzten und diesen Jahr wiederholt von einem Stalker belästigt und bedroht. Apple hat daraufhin eine einstweilige Verfügung beantragt, die es dem Mann verbieten soll, sich dem Anwesen Cooks oder dem Apple Park zu nähern.

Apples Tim Cook bekam es in der jüngeren Vergangenheit wiederholt mit einem unangenehmen Zeitgenossen zu tun. Der 42 Jahre alte Rakesh „Rocky“ Sharma hatte zunächst via Twitter und telefonisch versucht, mit Tim Cook in Kontakt zu treten, das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die unlängst veröffentlicht wurden.

Danach hat Sharma unter anderem am 25. September und am 02. Oktober Tim Cook auf seinem persönlichen Anschluss bei Apple angerufen und verstörende Sprachnachrichten auf seiner Mailbox hinterlassen. Zudem soll er laut Medienberichten behauptet haben zu wissen, wo sich andere Top-Manager von Apple aufhalten, verbunden mit einer diffusen Andeutung über Schusswaffengebrauch. Via Twitter erhielt der CEO zudem Nachrichten mit unangemessenen sexuellen Inhalten.

Stalker tauchte mehrmals bei Cook zuhause auf

Rakesh „Rocky“ Sharma begab sich zudem mehrfach zum Anwesen von Tim Cook. Letztmals betrat er am 15. Januar diesen Jahres das Grundstück und klingelte sogar an der Tür. Die verständigte Polizei von Palo Alto konnte des Eindringlings nicht mehr habhaft werden, der den Ort umgehend verlassen hatte.

Apple hat nun bei Gericht eine einstweilige Verfügung beantragt, die s ihm verbieten soll, sich dem Anwesen Cooks, ihm selbst oder dem Apple Park zu nähern. Ein Termin für eine Anhörung in dieser Sache wurde für den 03. März festgesetzt.

