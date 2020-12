Home Apple AppSalat: Drei Super-Mario-Games vorgestellt

AppSalat: Drei Super-Mario-Games vorgestellt

Super Mario wurde auf Nintendo-Konsolen groß. Mittlerweile erobert der Klempner aber auch das iPhone und das iPad, drei Titel schafften es schon in den App Store. Und diese wollen wir im heutigen AppSalat vorstellen.

Super Mario Run

Super Mario Run erinnert sehr an Super Mario Bros. Prinzessin Peach wird wieder einmal vom Bösewicht Bowser gefangen genommen und ihr müsst sie befreien. Dabei müsst ihr insgesamt 24 Level durchqueren und dabei die farbigen Münzen einsammeln. Es gibt drei verschiedene Farben, die immer etwas schwieriger platziert sind. Mario bewegt sich dabei automatisch, sodass ihr auf das richtige Sprung-Timing achten müsst.

Super Mario Run kann kostenlos aus dem App Store geladen werden. Nach den ersten vier Leveln muss man 10,99 Euro bezahlen, um weiterspielen zu können.

Dr. Mario World

Bei Dr. Mario World kommt sofort Tetris-Feeling hoch. In jedem Level haben sich bunte Viren versteckt, die ihr besiegen müsst. Dafür fliegen regelmäßig kleine Pillen in das Feld, die ihr mit den Viren gleicher Farbe kombinieren müsst. Haben drei Felder die gleiche Farbe, so verschwindet deren Inhalt. Ziel ist es, dass ihr das gesamte Feld aufräumt.

Dr. Mario World ist kostenlos im App Store verfügbar. Verpflichtende In-App-Käufe baute Nintendo hier nicht ein.

Mario Kart Tour

Nach diversen Verzögerung gesellte sich auch Mario Kart Tour im letzten Jahr zu den anderen beiden Titeln dazu. Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich hierbei um mehr oder weniger klassisches Mario Kart für das iPhone und das iPad. Das besondere ist der Multiplayer-Modus, dank dem ihr gegen maximal sieben weitere Spieler auf den verschiedensten Pisten antreten könnt.

Mario Kart Tour gibt es kostenlos im App Store. Auch hier wird man nicht mit verpflichtenden In-App-Käufen konfrontiert.

