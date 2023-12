Home Hardware VanMoof 2.0: Neustart für 2024 soll mit E-Scooter gelingen

VanMoof 2.0: Neustart für 2024 soll mit E-Scooter gelingen

Verfasst von Patrick Bergmann // 21. Dezember 2023 um 16:00 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Das Jahr 2023 war turbulent, besonders auch für Besitzer von E-Bikes. Konkret ging es um Käufer eines Pedellen von VanMoof, das Unternehmen ging bekanntlich in die Insolvenz. Schlussendlich wurde es übernommen und nun gibt es neue Details zur zukünftigen Ausrichtung.

VanMoof 2.0 mit E-Scootern

VanMoof war dieses Jahr bei uns diverse Male Thema. Zuletzt ging es um die Garantieansprüche, Apfelpage berichtete. Nun hat sich der neue Eigentümer gegenüber The Verge in einem längeren Interview geäußert, wie es zukünftig weitergehen soll. Im kommenden Jahr werde man E-Scooter auf den Markt bringen und dazu seine Expertise aus der eigenen Marke Lavoie nutzen. Dieser kommt bereits im ersten Halbjahr 2024 auf den Markt und der Fokus liegt zum Start auf Europa. Die neuen Besitzer warnen aber davor, dass das jetzt kein Schnellschuss wird, man möchte sich gut drei Jahre für den Umbau Zeit lassen.

Relaunch des S5 geplant

Man äußerte sich auch zu den E-Bikes, hier gibt es gemischte News. Man arbeite an neuen Modellen, doch das geht nicht von heute auf morgen. Innerhalb der kommenden drei Jahre will man aber ein komplett neues Modell auf die Beine stellen, dazu will man am grundlegenden Design, dem Boost-Knopf sowie dem UI der App festhaltenIm kommenden Jahr will man bis dahin zur Überbrückung indes das S5 nochmal auf den Markt bringen.

2025 dürfte entscheidendes Jahr werden

Der neue Eigentümer will dabei tunlichst die Fehler von VanMoof vermeiden. Deshalb will man im kommenden Jahr, bevor man das erste eigens entwickelte Pedelec in den Handel bringt, am Händler- sowie Servicenetz arbeiten. Hier dürfte 2025 ein wichtiges Jahr für die Marke sein.

