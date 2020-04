USA: Apple beherrscht den Schulhof, 85% der Jugendlichen nutzen iPhones, die Hälfte AirPods

Apples Vorherrschaft auf amerikanischen Schulhöfen bleibt auch weiterhin ungebrochen. Tatsächlich spielt Android für US-Jugendliche kaum eine Rolle und auch die Apple Watch und die AirPods sind bei Teenagern in den USA weit verbreitet.

Bei kaum einer Kundengruppe ergibt sich in den USA ein so grundlegend anderes Bild als etwa in Deutschland: Das iPhone ist bei Jugendlichen in Amerika schon seit Jahren unheimlich beliebt, das ist auch in der neuesten Ausgabe einer jährlich durchgeführten Erhebung der Marktforscher von Piper Sandler wieder deutlich zu erkennen. Die Verbreitung des iPhones bei US-Teenagern stieg hier noch einmal leicht von 83% auf zuletzt nun 85%.

Die Zahl Befragter, die planen, bei nächster Gelegenheit auf ein iPhone umzusteigen, liegt sogar noch höher: Für 88% der Befragten steht fest, ihr nächstes Smartphone soll ein iPhone sein. Nur magere 8% planen, sich ein Android-Modell zu besorgen, in der Vorjahresausgabe der Befragung waren es noch 10%.

AirPods zunehmend bei US-Jugendlichen im Einsatz

Erstmals erhebt die Befragung auch die Verbreitung von AirPods. Hier ergab sich, dass rund 52% der Befragten bereits jetzt AirPods besitzen. 18% von ihnen nutzen aktuell noch keine AirPods, wollen dies aber bei nächster Gelegenheit ändern. Die Apple Watch bleibt bei US-Teenagern ebenfalls beliebt: Rund 25% der Befragten nutzen aktuell schon eine Apple Watch, dieser Wert lag im vergangenen Jahr bei 20%. Allgemein gilt: Wenn ein Kunde erst einmal ein iPhone besitzt, ist der spätere Kauf weiterer Apple-Produkte deutlich wahrscheinlicher.

Am Rande merkt die Studie noch an, dass Instagram das beliebteste soziale Netzwerk bleibt und Netflix zuletzt an YouTube als beliebtester Streamingplattform vorbeigezogen ist. Disney+ gewinnt indes ebenfalls zunehmend an Popularität.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!