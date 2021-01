Home Apps Update voraus: Die Corona-Warn-App bekommt Infektionsstatistik

Die Corona-Warn-App steht vor ihrem nächsten Update. Es bringt einige statistische Hintergrunddaten in die App, die die Bundesbürger bis jetzt zuverlässig aus den Laufschriften von n-tv und Co. entnehmen konnten. Zugleich wird die Zahl der Nutzer angegeben, die ein positives Testergebnis über die App gemeldet haben.

Die Corona-Warn-App wird wohl schon sehr bald ihr nächstes Update erhalten, das geht aus einer aktuellen Notiz hervor, die vom Entwicklerteam der Anwendung veröffentlicht wurde. Danach werde Version 1.11 wohl noch in dieser Woche für die Nutzer von iOS und Android im App Store und Google Play Store zum Download bereitgestellt werden.

Die Corona-Warn-App erhält die RKI-Statistiken

In Zukunft werden Nutzer dann noch eine weitere Quelle haben, aus der sie die aktuellen Daten zum Infektionsgeschehen entnehmen können: 7-Tage-Inzidenz, R-Wert, Zahl der täglichen Neuinfektionen, das alles kennen Bundesbürger schon sattsam und bislang hatte es auch keinen Mangel an Bezugsquellen für diese Informationen, wenn auch der kompakte Zugriff auf diese Daten direkt vom RKI nicht verkehrt ist. Weitere Neuerungen wie etwa die verschiedentlich vorgeschlagene Checkin-Funktion für Lokalitäten werden aktuell nicht einmal ernstlich diskutiert. Die App wurde zwar schon von rund 25 Millionen Nutzern geladen, ihr Nutzen in der aktuellen Form ist aber unter Experten inzwischen umstritten. Da soll die ebenfalls ergänzte Information, wie viele Nutzer ihr positives Testergebnis über die App geteilt haben, einhaken und helfen, die Motivation eben genau hierfür zu stärken, ein Schuss, der aber auch nach hinten losgehen kann.

