Update: Pages, Numbers und Keynote 10.2 unter iOS 14 bekommen neue Vorlagen und weitere Features

Apple hat seine Office-Suite iWork mit einem Update versorgt. Die Aktualisierungen von Pages, Numbers und Keynote beinhalten die Implementierung neuer Funktionen unter iOS 14 und allgemeine Verbesserungen.

Heute Abend hat Apple auch seiner Office-Suite ein Update spendiert. Pages, Numbers und Keynote werden mit den jüngsten Aktualisierungen auf alle neuen Möglichkeiten unter iOS 14 vorbereitet.

Neues in Pages

• Wähle aus neuen Berichtsvorlagen für einen gelungenen Einstieg.

• Optimiere deine Dokumente mit einer Vielzahl neuer, bearbeitbarer Formen.

• Finde Bilder und Videos mit den neuen Zoom- und Suchfunktionen in der neu gestalteten Bildauswahl noch einfacher

Neues in Numbers

• Formulare lassen sich jetzt einfacher erstellen und anpassen. Füge ein Formular zu einer Tabelle hinzu oder verwende die Vorlage „Standardformular“.

• Profitiere von der verbesserten Leistung beim Arbeiten an großen Tabellen.

• Finde Bilder und Videos mit den neuen Zoom- und Suchfunktionen in der neu gestalteten Bildauswahl noch einfacher. Erfordert iOS 14 oder iPadOS 14.

• Optimiere deine Tabellenkalkulationen mit einer Vielzahl neuer, bearbeitbarer Formen.

Neues in Keynote

• Verwende die neue Option „Gliederungsansicht“, um dich ohne weitere Ablenkungen auf die Struktur und den Inhaltsfluss zu konzentrieren.

• Spiele YouTube- und Vimeo-Videos direkt in deinen Präsentationen ab.*

• Der Filmexport unterstützt jetzt eine breite Palette an Formaten und Bildraten.

• Halte die Wahltaste beim Bewegen eines Objekts gedrückt, um es zu duplizieren.

• Finde Bilder und Videos mit den neuen Zoom- und Suchfunktionen in der neu gestalteten Bildauswahl noch einfacher. Erfordert iOS 14 oder iPadOS 14.

• Optimiere deine Präsentationen mit einer Vielzahl neuer, bearbeitbarer Formen.

iWork mit seinen drei Programmen ist seit einiger Zeit kostenlos für iPhone, iPad und Mac erhältlich.

