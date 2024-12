Home Sonstiges „Unverschämtes Clickbait“: YouTube verstärkt Bemühungen gegen Irreführung

Irreführende Vorschaubilder und Videotitel sind beinahe so alt wie YouTube selbst. Nun will Google konsequenter gegen Clickbait auf seiner Videoplattform vorgehen. Zunächst wird die Verschärfung in Indien getestet, eine Ausweitung der Maßnahmen auf weitere Länder soll folgen.

Das bestätigt ein Sprecher von YouTube gegenüber The Verge. Erste Tests der verschärften Maßnahmen laufen demnach bereits in Indien. Weltweit soll Clickbait in den kommenden Monaten der Kampf angesagt werden.

YouTube will Echtheit aktueller News gewährleisten

„Diese Maßnahme sei besonders wichtig, wenn es um aktuelle Nachrichten oder Ereignisse“ gehe, teilt das Unternehmen im Google India Blog mit. Weiter spricht Google von „unverschämten Clickbait“, welches Nutzer täuscht und frustriert.

YouTube will dafür Clickbait-Inhalte entfernen, die Verfasser aber – zumindest vorerst – nicht bestrafen. Wie solche Videos erkannt werden können, ist nicht bekannt. Offen ist zudem, ob das Vorgehen auf Nachrichten beschränkt bleibt oder in Zukunft auf alle Videos ausgebreitet wird.

