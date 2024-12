Home Deals Noch schnell das E-Book der Woche sichern: „Postscript – Was ich Dir noch sagen möchte“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 30. Dezember 2024 um 14:03 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Das letzte Wochenende ist auch schon wieder vorüber und morgen um Mitternacht haben wir bereits 2025. Ideal, um noch einmal innezuhalten. Dabei kann man sich ja auch ein Buch gönnen und hier hat sich Apple für den überraschenden Nachfolger des Weltbestsellers „P.S. – Ich liebe Dich“ entschieden.

Das E-Book der Woche

Vor sieben Jahren ist Holly Kennedys geliebter Mann Gerry viel zu jung an Krebs gestorben. Er hat ihr ein wunderbares Geschenk hinterlassen: eine Reihe von Briefen, die sie durch die Trauer begleitet haben. Holly ist stolz darauf, dass sie sich inzwischen ein neues Leben aufgebaut hat. Da wird sie von einer kleinen Gruppe von Menschen angesprochen, die alle unheilbar krank sind. Inspiriert von Gerrys Geschichte, möchten sie ihren Lieben ebenfalls Botschaften hinterlassen.

Holly will nicht in die Vergangenheit zurückgezogen werden. Doch als sie beginnt, den Mitgliedern des »P.S. Ich liebe Dich«-Clubs zu helfen, wird klar: Jeder von uns kann seinen ganz eigenen Lebenssinn finden. Und die Liebe weitertragen. Wenn wir uns nur auf die Frage einlassen: Was will ich heute noch sagen und tun, falls ich morgen nicht mehr da bin?

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

