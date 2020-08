Und dann kam es doch anders: iPod Touch-Bilder aus frühen Jahren aufgetaucht

Der iPod Touch ist zwar noch nicht tot und wurde zwischenzeitlich sogar von Apple wiederbelebt, er ist heute aber dennoch eher ein Ding aus der Vergangenheit. Einige Erinnerungen an den Anfang der Geschichte sind jetzt im Netz aufgetaucht.

Für den iPod Touch hatte man bei Apple offenbar intern verschiedene Designs in der Entwicklung. Nun sind einige Erinnerungen an die Entstehung des ersten iPod Touch im Net aufgetaucht.

Never Released iPod Touch 1st Gen, same coating as the 2013 Mac Pro pic.twitter.com/QkVFZ6XJdp

— Dongle (@DongleBookPro) August 1, 2020