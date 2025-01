Home Apple Umsatz vs. Datenschutz: Apple entfernt auch in Indien VPN-Apps aus App Store

Apple kuscht neuerlich vor einer repressiven Regierung und entfernt VPN-Apps aus dem App Store. Beunruhigend: Dieses Mal sind Bürger eines formal demokratischen Landes betroffen. – die zugleich auch Bürger eines für Apple wichtigen Absatzmarktes sind.

Verkaufszahlen gehen Apple über alles, ganz gleich, wie oft man von grundlegenden Menschenrechten wie Datenschutz und Privatsphäre spricht, wenn es um VPN-Apps geht, einem sehr wirkungsvollen Instrument, eben diese Rechte auszuüben, ist es mit Apples Einsatz plötzlich nicht mehr so weit her. In China sind VPN-Anwendungen schon vor geraumer Zeit aus dem App Store geflogen, was von Datenschutzaktivisten immer wieder scharf kritisiert wird, doch der chinesische Markt ist zu wichtig für Apple, um einen Konflikt mit der chinesischen Führung zu riskieren.

VPN-Bann nun auch in Indien

Nun hat Apple damit begonnen, auch in Indien erste VPN-Anwendungen zu entfernen. Damit reagiert der iPhone-Konzern auf ein bereits 2022 verabschiedetes Gesetz, mit dem die zunehmend autoritär handelnde indische Regierung die anonyme Netznutzung verhindern möchte.

Es besagt zwar nicht, dass VPN-Apps grundsätzlich verboten sind, doch müssen die Nutzer namentlich und mit anderen identifizierenden Daten wie Anschrift oder Bankverbindung bekannt sein. Nun hat Apple einige populäre Anwendungen wie Cloudflares beliebtes 1.1.1.1 aus dem App Store entfernt, wie TechCrunch berichtet.

Apple zieht sich bei Kritik an diesem Vorgehen stets auf den Standpunkt zurück, sich an lokales Recht halten zu müssen – was zunächst anständig und begrüßenswert klingt und klingen soll. Tatsächlich aber haben Unternehmen immer wieder gegen geltendes Recht verstoßen, mal stillschweigend geduldet, mal bis zu einer Sanktionierung der jeweiligen Staaten. Apple hat bislang zu keinem Zeitpunkt den Versuch erkennen lassen, sich der Zudringlichkeit von Regierungen wie der Indiens oder Chinas entgegenstellen zu wollen, wenn diese das kostbare Recht auf Datenschutz in Zweifel zogen. – China und zunehmend auch Indien sind zu unverzichtbaren Absatzmärkten für iPhone und Co. geworden, was solche Aktivitäten in Cupertino automatisch von der To do-Liste verschwinden lässt.

