Home Apple Umfrage: Wie fandet ihr das Apple Event? Wer kauft was?

Umfrage: Wie fandet ihr das Apple Event? Wer kauft was?

Das Apple Event ist Geschichte. Es liegen eineinhalb Tage zwischen „good morning, good morning, welcome everybody“ und jetzt. Zeit also, eure Eindrücke abzufragen. Wie fandet ihr es? Welche Favoriten oder Überraschungen gab es?

Grüne iPhones, günstige und schnelle iPhones, teure und schnelle Macs, blaue iPads. Es gab so einiges am Dienstag. Konnte euch Apple zu einem Kauf bewegen? Und wie fandet ihr die Keynote allgemein? Nehmt für diese Diskussion gerne an den beiden Umfragen unten teil.

Außerdem könnt ihr in den Kommentaren mit anderen Lesern diskutieren. Danke fürs Teilnehmen!

Umfrage 1: Wie hat euch das Event gefallen?

Umfrage 2: Werdet ihr eines der neuen Produkte kaufen?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!