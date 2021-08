Home Featured Umfrage: Ist das iPad Mini zu klein?

Umfrage: Ist das iPad Mini zu klein?

Apple befragt aktuell Kunden nach ihrer Meinung zur Größe des Bildschirms ihres iPad Mini. Bekanntlich soll das Display des kommenden Modells etwas größer ausfallen. Für weiter in der Zukunft geplante Modelle holt man sich aber derzeit wohl einigen Input ein.

Apple befragt aktuell offenbar einige Kunden zu ihrer Wahrnehmung der Größe ihres iPad-Bildschirms. Konkret erhalten Käufer des iPad Mini derzeit Aufforderungen, an einer entsprechenden Befragung teilzunehmen. Diese Fragebögen von Apple Research haben sicher schon einige von euch im Laufe der Jahre einmal erhalten. In der Regel sind die hier gestellten Fragen wenig aufregend, es werden allgemeine Erfahrungswerte in Zusammenhang mit der Nutzung von Apple-Geräten und anderen Lösungen abgefragt.

Einige dieser Erhebungen sind aber interessant, denn sie zeigen, in welche Richtung Apple zukünftig beim Produktdesign denken könnte.

Ist das iPad Mini zu klein?

Diese Befragung beschäftigte sich speziell mit den Anforderungen der Nutzer an die Bildschirmgröße des iPad Mini. Ist das Display zu klein, fragt Apple hier etwa – konkret: Ist das Display viel zu klein, etwas zu klein, genau richtig, etwas zu groß oder sogar viel zu groß?

Weiter wurden sie gefragt, ob sie ihr iPad Mini mehr im Quer- oder Hochformat nutzen, um etwa Musik zu hören, Fotos zu betrachten oder Filme zu schauen.

Was sagt ihr?

Wir haben die Frage nach der Größe des Displays einmal nachgebildet und laden euch herzlich ein, an dieser Umfrage teilzunehmen:

→ Zur Umfrage per Link

Loading poll…

In den Kommentaren unter dem ist zudem Platz für eure ausführlichere Meinung.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!