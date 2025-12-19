Home » Apfelplausch » Umfangreiche Leaks | iMac (Pro) mit OLED? | Brillante Apple KI – Apfelplausch 422

19. Dezember 2025

Fabian Schwarzenbach

Umfangreiche Leaks | iMac (Pro) mit OLED? | Brillante Apple KI – Apfelplausch 422

Feature Flags und Hardware-Leaks sei Dank: Wir sprechen heute über iOS 26.2, iOS 26.3, iOS 26.4, iOS 27 und sogar iOS 28. Außerdem gibt es Spekulationen um einen neuen iMac Pro und die OLED-isierung des Basis-iMac. ChatGPT kann jetzt mit Apple Music interagieren und wir testen die AirPods-Live-Übersetzung. Viele Spaß!

Die angesprochenen Listen zum Leak findet ihr hier:

Hier findet ihr Apples neues KI-Modell SHARP: https://machinelearning.apple.com/research/depth-pro

Kapitelmarken

  • 0:00: Intro: Die Grundlage für das heutige Apple
  • 05:21: Hörerpost: Apple Music Replay und Top-Podcast-Fan
  • 09:56: iOS 26.2: Neuerungen bei CarPlay, Erinnerungen und Liquid Glas; Live Übersetzung im Test
  • 23:00: Mini-Update: iOS 26.3 startet Beta-Zyklus
  • 26:20: SHARP: Apples KI erstellt 3D-Szenen in Sekundenschnelle
  • 31:00: Feature Flags: Hinweise auf iOS 26.4, iOS 27 und iOS 28
  • 35:36: Apple testet Hardware: Kommt der iMac Pro zurück?
  • 43:44: OLED-isierung des Lineups: iMac soll 2027 folgen
  • 50:09: Einseitige Integration: ChatGPT bindet Apple Music ein
  • 53:05: Ankündigung Sonderfolgen
  • 54:22: TuFdW: Bugs, Fitness+, Apple TV

