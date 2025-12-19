Umfangreiche Leaks | iMac (Pro) mit OLED? | Brillante Apple KI – Apfelplausch 422

Feature Flags und Hardware-Leaks sei Dank: Wir sprechen heute über iOS 26.2, iOS 26.3, iOS 26.4, iOS 27 und sogar iOS 28. Außerdem gibt es Spekulationen um einen neuen iMac Pro und die OLED-isierung des Basis-iMac. ChatGPT kann jetzt mit Apple Music interagieren und wir testen die AirPods-Live-Übersetzung. Viele Spaß!
Die angesprochenen Listen zum Leak findet ihr hier:
- Hardware: https://www.apfelpage.de/news/grosser-leak-an-dieser-hardware-arbeitet-apple-aktuell/
- Software: https://www.apfelpage.de/news/umfangreicher-leak-diese-features-kommen-mit-ios-26-4-und-ios-27/
Hier findet ihr Apples neues KI-Modell SHARP: https://machinelearning.apple.com/research/depth-pro
Kapitelmarken
- 0:00: Intro: Die Grundlage für das heutige Apple
- 05:21: Hörerpost: Apple Music Replay und Top-Podcast-Fan
- 09:56: iOS 26.2: Neuerungen bei CarPlay, Erinnerungen und Liquid Glas; Live Übersetzung im Test
- 23:00: Mini-Update: iOS 26.3 startet Beta-Zyklus
- 26:20: SHARP: Apples KI erstellt 3D-Szenen in Sekundenschnelle
- 31:00: Feature Flags: Hinweise auf iOS 26.4, iOS 27 und iOS 28
- 35:36: Apple testet Hardware: Kommt der iMac Pro zurück?
- 43:44: OLED-isierung des Lineups: iMac soll 2027 folgen
- 50:09: Einseitige Integration: ChatGPT bindet Apple Music ein
- 53:05: Ankündigung Sonderfolgen
- 54:22: TuFdW: Bugs, Fitness+, Apple TV
