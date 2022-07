Home Hardware Ultraschall-AirPods: Patent beschreibt neuartige Sensoren für bessere Touch-Eingabe

Ultraschall-AirPods: Patent beschreibt neuartige Sensoren für bessere Touch-Eingabe

Apple hat ein neues Patent beantragt, das die AirPods in Zukunft in feuchten Umgebungen besser nutzbar machen könnte. Dabei sollen Ultraschallsensoren für eine zuverlässigere Erkennung der Sensoren sorgen. Auch die Präzision bei der Erkennung von Eingaben könnte so gesteigert werden.

Apple hat ein interessantes Patent beantragt: Es betrifft die AirPods, konkreter eine zukünftige Generation der AirPods Pro oder AirPods Max. Hierbei sollen neuartige Sensoren auf Ultraschallbasis zum Einsatz kommen, wie aus der Patentanmeldung und einigen Abbildungen hervorgeht.

Diese sollen vor allem bei Nässe und der Nutzung mit Handschuhen ihre Vorteile ausspielen.

Bessere Erkennung von Eingaben bei Feuchtigkeit und mit Handschuhen

AirPods-Sensoren haben ihre Probleme, wenn sie mit feuchten Fingern bedient werden, auch die Nutzung mit Handschuhen funktioniert nicht optimal. Sensoren auf Ultraschallbasis können für eine bessere Erkennung sorgen, wenn leitfähige Flüssigkeiten im Spiel sind und die Erkennung behindern. Neue AirPods mit solchen Sensoren können zudem für Nutzer interessant sein, die während der Arbeit oder in anderen Situationen, in denen sie die AirPods nutzen, etwa im Winter, regelmäßig Handschuhe tragen. Zudem würde die Präzision der Eingabeerkennung auch in allen anderen Situationen erhöht.

Allerdings dürfte es noch eine ganze Weile dauern, bis solche AirPods auch auf den Markt kommen, für die kommenden Generationen darf mit der neuen Technik nicht gerechnet werden: Bis jetzt wurde das Patent erst angemeldet. Bis es erteilt und dann ein Produkt auf seiner Basis realisiert wird, vergehen bestenfalls mehrere Jahre.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!