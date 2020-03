Überblick: Diese Filme und Serien sind bei iTunes, Netflix und Amazon jetzt günstiger

Immer mehr Menschen bleiben aktuell zuhause in den eigenen vier Wänden. Damit euch da nicht die Decke auf den Kopf fällt, hat Apple einige 4K-Filme mitsamt HDR sowie einige Filmbundles deutlich reduziert. Wir geben den Überblick.

Insgesamt 46 4K-Filme günstiger*

Im hauseigenen iTunes-Store könnt Ihr insgesamt zwischen 46 Filmen auswählen wobei sich der Trash-Anteil erfreulicherweise gegen Null bewegt. Zusätzlich sei noch angemerkt, dass ein Großteil der Filme auch in Dolby Vision verfügbar ist. Folgende Filme stehen zur Auswahl:

Zusätzlich gibt es diverse Filmbundles im Angebot

Wem das immer noch nicht ausreicht, um dem drohenden Lagerkoller zuhause entgegen zu wirken kann sich ja vielleicht für eines der zehn reduzierten Filmbundles erfreuen. Hier habt Ihr folgende Auswahl:

Diverse Tipps auf den Streaming-Portalen

Last but not least will ich Euch noch ein paar Tipps abseits der üblichen Verdächtigen von Netflix und Amazon Prime für die kurzweilige Unterhaltung ans Herz legen

Serien auf Netflix:

The Good Wife

The Blacklist

Designated Survivor

Dirty Money (hier ist die Folge 5, Staffel 2 sehr beklemmend)

Hyperdrive

Pandemie

Der Apotheker

Filme auf Netflix:

Mollys Game

Die letzte Festung

Spenser Confidential

Terror – Ihr Urteil

Überleben

Serien auf Amazon Prime:

Jack Ryan

Treadstone

All or Nothing

Revenge

Homecoming

Filme auf Amazon Prime

Luna

Nur ein kleiner Gefallen

World War Z

The Escort

Money Monster

Wir hoffen, dass für den einen oder die eine von euch hier spannende Unterhaltung mit dabei ist! ;-)

*Affiliate Links

