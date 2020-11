Home Apps Überblick: Die Neuzugänge bei Disney+ im Dezember

An den Temperaturen merkt man vielleicht noch nicht unbedingt, dass schon Winter ist, wohl aber am Tageslicht. Unser Heimkino ruft also! Das macht natürlich immer dann besonders viel Spaß, wenn es frisches Futter gibt – gut, dass Disney+ heute seine Neuzugänge für den Weihnachtsmonat bekannt gegeben hat.

Das sind die Neuheuten im Dezember bei Disney+

Das Highlight im Dezember sind die restlichen Folgen der zweiten Staffel „The Mandalorian“, inklusive dem Staffelfinale Mitte Dezember, doch seht selbst:

Neue Originale im Dezember 2020:

4. Dezember

Die gute Fee

Die wunderbare Welt von Micky Maus – Episode 5: „Disco-Fieber” und Episode 6: „Der große gute Wolf“

The Mandalorian Staffel 2: „Kapitel 14”

11. Dezember

Bruderherz

High School Musical: Das Musical: Holiday Special

Die wunderbare Welt von Micky Maus – Episode 7: „Der tapfere kleine Knappe” und Episode 8: „Ein ganz gewöhnliches Date“

The Mandalorian Staffel 2: „Kapitel 15”

18. Dezember

The Mandalorian Staffel 2: „Kapitel 16” (Staffelfinale)

Die wunderbare Welt von Micky Maus – Episode 9: „Der völlig verrückte Einkauf” und Episode 10: „Nur wir vier“ (Staffelfinale)

En Pointe (alle Episoden)

Neue Katalogtitel im Dezember 2020:

11. Dezember

Mensch vs. Hai – National Geographic

Wir kaufen einen Zoo

18. Dezember

Asterix bei den Olympischen Spielen

Asterix & Obelix – Im Auftrag Ihrer Majestät

Der Räuber Hotzenplotz

Die sagenhaften Vier (Marnies Welt)

Miraculous World: New York, United Heroez

Pompeji: Geheimnisse der Toten – National Geographic

25. Dezember

Asterix im Land der Götter

Thailands faszinierende Wildnis (Staffel 1) – National Geographic

Disney+ ist auf allen relevanten Plattformen verfügbar und kostet im Monatsabo 6,99€. Etwas Geld lässt sich sparen, wenn man sich gleich für das Jahresabo entscheidet, dann werden 69,99€ oder umgerechnet 5,84€ pro Monat fällig. Noch günstiger wird es nur als Kunde der Telekom, dort kann man Disney+ für monatlich 5,00€ dazubuchen – die Exklusivvermarktung macht es möglich

