Über das Wochenende: 44 Leihfilme bei Prime Video für je 0,99€ ausleihen

Etwas überraschend startet der Versandgigant Amazon eine Leihfilm-Aktion, bei der sich via Prime Video ausgesuchte Filme für nur 0,99€ ausleihen lassen. Ihr könnt insgesamt zwischen 44 verschiedenen Titeln wählen und so das wechselhafte Wetter am Wochenende etwas überbrücken.

bei der Aktion, die von heute an bis einschließlich Sonntag läuft, sind es nicht nur olle Kamellen. Zwar gibt es mit The Shinining und Free Willy auch einen zwei echte Klassiker, doch es gibt auch einige aktuelle Filme – anbei einmal eine kleine Auswahl unserer Highlights:

Die Turteltauben

Twist (absoluter Geheimtipp, Oliver Twist in einem modernen und rasanten Gewand)

Die Misswahl – Der Beginn einer Revolution

Dreamland – Flucht ins Leben

Wie üblich, richtet sich diese Aktion an Kunden von Amazon Prime. Nur diese haben die Möglichkeit, die Filme zu einer reduzierten Leihgebühr von lediglich 0,99 Euro auszuleihen. Amazon Prime kostet in der Jahresgebühr 69,00€, alternativ könnt Ihr das auch monatlich für 7,99€ beziehen. Natürlich wollen wir nicht vergessen, dass es dann auch kostenfreien Versand bei allen Prime-Artikeln gibt. Wer noch kein Kunde ist und den nachfolgenden Link nutzt, kann den Dienst 30 Tage lang unkompliziert kostenfrei ausprobieren

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

