TwelveSouth BackPack ist nun auch für das Apple Studio Display erhältlich

3. April 2023

Wer sich einen Mac zulegt, der steht neben dem Betriebssystem in den meisten Fällen auch auf das aufgeräumte Design. Aufgeräumt darf dann auch der Schreibtisch und die angeschlossene Peripherie sein. Für die Ablage einer externen Festplatte gibt es eine schicke Lösung von TwelveSouth

BackPack von TwelveSouth

Es handelt sich hierbei um den BackPack von TwelveSouth. Das BackPack bietet eine zusätzliche Ablagemöglichkeit, die sich nahtlos an der Rückseite des iMac und Apple Studio Display einfügt und ist somit perfekt, um Festplatten und Dongles unterzubringen oder Kabel zu verstecken. Dank der Belüftungslöcher können Peripheriegeräte aufgeladen oder angeschlossen werden, ohne Überhitzungsproblemen zu riskieren. Ideal für alle, die nur wenig Platz auf dem Schreibtisch haben: Mit dem mitgelieferten verstellbaren Riemen können Powerbanks, Festplatten und USB-C Hubs auch an der Unterseite des BackPacks befestigt werden. Nun hat der Hersteller das Modell auch an das Apple Studio Display angepasst.

Die Montage des BackPacks erfolgt ohne Werkzeug und innerhalb von Sekunden. Es wird einfach mit den beiden mitgelieferten Clips an den ovalen Öffnungen an der Rückseite des iMac- oder Apple Studio Display-Ständers befestigt und die Schwerkraft erledigt den Rest. Selbstverständlich besteht das Material aus Aluminium

Preise und Verfügbarkeit

Der TwelveSouth ist ab sofort bei Amazon gelistet und kann vorbestellt werden. Die UVP liegt bei 44,99 Euro, wie die anderen Ausfertigungen des BackPacks für die verschiedenen Mac-Modelle.

