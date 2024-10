Home Hardware Twelve South stellt HiRise 2 Deluxe vor – Ladestand für iPhone und AirPods

Twelve South stellt HiRise 2 Deluxe vor – Ladestand für iPhone und AirPods

Verfasst von Patrick Bergmann // 15. Oktober 2024 um 16:55 Uhr // Hardware // // 1 Kommentar

Zubehör für iPhone und Co. gibt es wie Sand am Meer, wenngleich nur einige wenige direkt von Apple kommen. Deshalb hat sich ein riesiger Markt an Drittanbeitern etabliert. Zu den alten Hasen gehört dabei Twelve South und hier gibt es einen neuen Charging Stand. Wir geben die Details.

Twelve South HiRise 2 Deluxe

Es handelt sich hierbei um einen schlichten Charging Stand, mit dem sich das iPhone und die AirPods aufladen lassen. Verzichten muss man jedoch auf die Ladeoption für die Apple Watch. . Dank der Unterstützung des Qi2-Standards darf man von dem Produkt den gleichen Komfort und die gleichen Ladegeschwindigkeiten wie bei mit MagSafe kompatiblen Ladegeräten erwarten. Den Präfix „Deluxe“ will der Hersteller durch die Materialwahl und Verarbeitungsqualität rechtfertigen.

Die magnetische Ladefläche für das iPhone ist auf einem aus Aluminium gefertigten Standfuß platziert und die Basis des Geräts ist mit künstlichem Leder überzogen. Der oben platzierte Ladeteller kann das iPhone und andere kompatible Mobiltelefone mit bis zu 15 Watt Leistung laden. Das in den Fuß des HiRise 2 Deluxe integrierte, unsichtbare zweite Lademodul liefert maximal 5 Watt Ladeleistung und ist in erster Linie zum Laden von AirPods beziehungsweise deren für das kabellose Laden vorgesehener Ladehülle gedacht. Alternativ kann drahtlos auch ein zweites Smartphone geladen werden.

Preise und Verfügbarkeit

Derzeit ist der Charging Stand nur in den USA verfügbar und kostet dort 79,95 US-Dollar. Wir rechnen jedoch mit einem zeitnahen Start in Deutschland und gehen zudem davon aus, dass preistechnisch eine 1:1-Umrechnung stattfinden wird

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.