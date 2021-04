Home Betriebssystem tvOS 14.5 ist da: Color Balance und erweiterte Controller-Unterstützung

tvOS 14.5 ist da: Color Balance und erweiterte Controller-Unterstützung

Apple hat heute auch tvOS 14.5 für alle Nutzer veröffentlicht. Das Update bringt die neue Funktion Color Balance, die die Farben auf dem Bildschirm optimieren soll. Diese Funktion hatte Apple erst auf seinem Spring-Event vorgestellt. Sie funktioniert auf allen Apple TV-Modellen, die tvOS 14.5 erhalten.

Color Balance optimiert die Darstellung der Farben bei der Nutzung eines Apple TV. Hierfür wird ein iPhone mit Face ID und TrueDepth-Kamera benötigt, das mit der Frontkamera den Bildschirm aufnimmt. Color Balance ist auf allen Modellen des Apple TV verfügbar, die tvOS 14.5 erhalten, einschließlich des Apple TV HD von 2015. Das Feature kann nicht genutzt werden, so lange Dolby Vision verwendet wird, das vom neuen Apple TV 4K unterstützt wird.

tvOS 14.5 unterstützt neue Controller am Apple TV

Weiterhin unterstützt tvOS 14.5 neue Controller: Die Eingabegeräte DualSense der Sony Playstation 5 sowie der Microsoft Xbox Series X können nun am Apple TV verwendet werden, ebenso wie am iPhone und am iPad. Außerdem bringt tvOS 14.5 die neue App-Tracking-Transprarenz auch auf das Apple TV.

