tvOS 14.3 Beta 3 jetzt ebenfalls verfügbar

Auch tvOS 14.3 Beta 3 ist inzwischen für Entwickler verfügbar. Die neue Testversion, wie auch das Update in seiner finalen Version, steht für das Apple TV der vierten und fünften Generation zur Verfügung. Es ist nichts über relevante Änderungen oder Neuerungen in der neuen Beta bekannt. Wenn euch etwas hierzu auffällt, merkt es gern in den Kommentaren unter dem Artikel an.

Neben iOS 14.3 und iPadOS 14.3 Beta 3 sowie watchOS 7.2 Beta 3 hat Apple heute Abend auch tvOS 14.3 Beta 3 für die registrierten Entwickler bereitgestellt. Die neue Testversion erscheint wie die anderen neuen Betas ebenfalls zwei Wochen nach den vorangegangenen Betas und kann ab sofort geladen und installiert werden.

tvOS ist nicht nur das Betriebssystem für das Apple Tv, sondern auch die Softwarebasis für den HomePod und den neuen HomePod Mini. Das kommende Update, sowie die neue Beta kann auf dem Apple TV der vierten und fünften Generation installiert werden.

Keine erwähnenswerten Neuerungen zu erwarten

Updates von tvOS außerhalb der großen neuen Hauptversionen konzentrieren sich in der Regel vor allem auf die Verbesserung der allgemeinen Stabilität, Sicherheit und Performance von tvOS. Neue Funktionen werden nur selten eingeführt.

Wenn ihr eine interessante Beobachtung zu tvOS 14.3 Beta 3 macht, lasst uns gern einen Kommentar dazu da. Das Update in seiner finalen Version wird in einigen Wochen für alle Nutzer erwartet.

