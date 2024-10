Home Smart Home Tür-/Fensterkontakt II [+M] von Bosch Smart Home ab sofort verfügbar

Tür-/Fensterkontakt II [+M] von Bosch Smart Home ab sofort verfügbar

Der neue Smart-Home-Standard Matter kommt nicht so recht in Fahrt, doch vielleicht ändert sich das durch Bosch Smart Home. Der Hersteller hat auf der IFA die ersten Produkte vorgestellt, die von Haus aus Matter integriert haben. Nach dem Heizkörperthermostat ist nun der Tür-/Fensterkontakt dran.

Tür-/Fensterkontakt II [+M]

Optisch und funktional unterscheidet sich der Tür-/Fensterkontakt II [+M] nicht von dem Modell ohne Matter. Die Geräte von Bosch Smart Home mit dem Zusatz [+M] kommunizieren sowohl über das Matter-Protokoll, als auch über den Funkstandard Zigbee. Somit lassen sie sich einerseits in das Smarthome-System von Bosch einbinden, können aber auf Basis von Matter auch direkt mit anderen Systemen verwendet werden. Dem Hersteller zufolge soll der Kommunikations-Standard im laufenden Betrieb gewechselt werden können.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Kontakt ist ab sofort bei Bosch Smart Home auf der herstellereigenen Webseite verfügbar, der Preisanstieg ist überraschend moderat. Die UVP steigt um 2,00 Euro auf 44,95 Euro. Die Variante ohne Matter dürfte zeitnahe aus dem Handel rausfliegen. Es könnte sich also lohnen, noch etwas zu warten. Last but not least fehlt nur noch die Umstellung des smarten Zwischensteckers, die dürfte noch in diesem Jahr erfolgen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.