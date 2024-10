Home Mac Ende der künstlichen Knappheit: Alle Macs jetzt mit mindestens 16 GB Arbeitsspeicher

Ende der künstlichen Knappheit: Alle Macs jetzt mit mindestens 16 GB Arbeitsspeicher

Der Mac kommt ab sofort in allen aktuellen Konfigurationen mit mindestens 16 GB Arbeitsspeicher. iMac und Mac mini haben vorgelegt, das MacBook Pro zog heute nach und das MacBook Air wird aktualisiert. Damit ist ein lange bestehendes Ärgernis endlich vom Tisch.

Apple hat das Ende der minimalen Arbeitsspeichergröße von acht GB eingeleitet. Die Rechner aus Cupertino kommen nun sämtlich mit mindestens 16 GB RAM. Den Anfang machten Mac mini und iMac mit M4 und M4 Pro, die in den letzten Tagen vorgestellt wurden, heute legte nun das MacBook Pro nach.

Auch das MacBook Air bekommt mehr RAM

Und zudem kündigte Apple heute an, das MacBook Air, auch wenn es diese Woche nicht grundsätzlich aufgefrischt wird, nun mit mindestens 16 GB Arbeitsspeicher auszustatten, der Preis steigt indes nicht.

Für viele Kunden und Beobachter ist der Schritt überfällig. Zwar kann man darüber streiten, ob Einsteigergeräte wie MacBook Air oder Büromaschinen wie der iMac nicht auch mit acht GB nutzbar sind, die Zeiten, in denen diese RAM-Größe ausreichend war, neigen sich aber so oder so dem Ende, nicht zuletzt auch, da die Betriebssysteme schlicht immer anspruchsvoller und ressourcenhungriger werden. Spätestens mit Anbruch der KI-Epoche sind größere Arbeitsspeicher schlicht geboten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.