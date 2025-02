Home Sonstiges Trotz Kundenärger: Netflix will Serienstaffeln verstärkt verzögert bereitstellen

Trotz Kundenärger: Netflix will Serienstaffeln verstärkt verzögert bereitstellen

Bei Apple TV+ kennt man es: Neue Serien werden Woche für Woche – Folge für Folge – zum Streamen bereitgestellt, wie früher im linearen Fernsehen. Netflix hat das bis jetzt anders gehandhabt, das ändert sich aber – des Geldes wegen.

Netflix galt lange als Vorreiter des sogenannten Binge-Watching, bei dem komplette Staffeln auf einmal veröffentlicht werden. Während andere Streaming-Anbieter wie Apple TV+, Max und Disney+ meist auf wöchentliche Episoden setzen, hielt Netflix an diesem Modell fest.

In den letzten Jahren hat sich jedoch eiesn Wandel abgezeichnet. Immer häufiger veröffentlicht Netflix seine großen Produktionen in mehreren Teilen. Dies war unter anderem bei „Stranger Things“, „The Crown“, „Bridgerton“ und „Emily in Paris“ der Fall.

Netflix-Stratege äußert sich zu Veröffentlichungszeitplan

Bela Bajaria, Chief Content Officer von Netflix, erklärte gegenüber Deadline, dass diese Strategie oft von den Machern der Serien selbst vorgegeben werde. Während der Pandemie und während Streiks sei es notwendig gewesen, Serien in mehreren Teilen auszustrahlen, um die Wartezeit für die Zuschauer zu verkürzen. Gleichzeitig hätten einige Showrunner, darunter Peter Morgan („The Crown“) und Shonda Rhimes („Bridgerton“), ihre Serien bewusst in dieser Struktur erzählt, da sich so natürliche emotionale Pausen ergeben hätten.



Künstliche Verzögerung bringt Geld

Die Aufteilung von Staffeln scheint sich für Netflix finanziell zu lohnen. Sie sorgt nicht nur für eine längere Bindung der Abonnenten, sondern auch für doppelte Aufmerksamkeit rund um eine Serienstaffel. Während Zuschauer weiterhin die Möglichkeit haben, mehrere Folgen am Stück zu sehen, profitiert Netflix von einem verlängerten Hype und stabileren Abonnementzahlen.

Obwohl einige Nutzer die Praxis kritisch sehen und ihr Abo zeitweise pausieren könnten, sieht Bajaria darin keine negativen Auswirkungen. Sie wies Berichte über gemischte Ergebnisse zurück und betonte, dass Netflix weiterhin an der Strategie festhalte. Die fortgesetzte Anwendung dieses Modells spricht dafür, dass es aus Sicht des Unternehmens erfolgreich ist – auch wenn es von den Zuschauern nicht immer positiv aufgenommen wird.

