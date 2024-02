Home Apple Tim Cook: Erste KI-Features bei Apple noch dieses Jahr

Apple arbeitet kräftig an der Implementierung neuer Funktionen auf Basis von KI, zu dieser Aussage ließ sich Tim Cook gestern während des Conference Calls hinreißen. Ähnliches hatte er zwar zuvor auch schon verlauten lassen, eine Aussage ist aber neu.

Apple hat inzwischen die Zurückhaltung in punkto KI weitgehend aufgegeben, die zuvor jahrelang in Worten und Taten propagiert wurde. Tatsächlich wurde bei verschiedenen Gelegenheiten erwähnt, dass man angefangen habe, große Summen in diesen Bereich zu investieren, entsprechende Stellenausschreibungen belegen das gesteigerte Engagement auch.

Tim Cook hat sich hierzu im Rahmen des Conference Calls von gestern auch erneut geäußert. Man werde weiter in Technologiebereiche investieren, die die Zukunft entscheiden mit prägen werden, so Cook – so weit nicht neu, eine Sache aber schon.

Dieses Jahr soll es schon Ergebnisse geben

Erste konkrete Neuerungen, die mit diesem Bereich zusammenhängen, werde man später in diesem Jahr präsentieren, so Cook weiter. Damit erhärten sich Prognosen unter anderem von Mark Gurman, der hatte zuvor einen Ausblick vorgelegt, wonach bereits iOS 18 erste substanzielle Neuerungen auf KI-Basis enthalten werde, Apfelpage.de berichtete.

Große Sprachmodelle könnten seinen Worten nach in vielen Apps von Apple Einzug halten und dem Nutzer helfen, etwa in Pages oder Keynote, aber auch in der Nachrichten-App, wo sie helfen könnten, Texte zu erstellen oder zusammenzufassen. In welchem Umfang iOS 18 die neuen Funktionen, an denen derzeit gearbeitet wird, allerdings bereits zum Start enthalten wird, ist noch völlig offen.

