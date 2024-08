Home Apple Tim Cook: ChatGPT am iPhone kommt noch dieses Jahr

Siris Anbindung an ChatGPT lässt bislang noch auf sich warten, doch die Funktion liege im Plan, so Applechef Tim Cook. Noch bis Ende des Jahres soll die Anbindung an Apples Sprachassistentin unter iOS 18 realisiert werden. ChatGPT wird für Apple-Nutzer kostenlos sein.

Apple hat zwar zuletzt damit begonnen, Apple Intelligence für erste Nutzer von iOS 18 in der Beta auszurollen, doch noch längst sind nicht alle Funktionen verfügbar. Zahlreiche der bereits im Juni angekündigten Features werden noch Monate auf sich warten lassen, hier ein Überblick über das, was alles später kommt.

Ebenfalls noch nicht verfügbar ist die Anbindung von Siri an ChatGPt, die Apple angekündigt hatte. Hierzu gefragt, äußerte sich zuletzt Tim Cook.

ChatGPT-Anbindung ans iPhone kommt dieses Jahr

Im Rahmen seiner Quartalsbilanz stellte sich Tim Cook im Conference Call wieder einigen Fragen von Analysten. Dabei kam auch ChatGPT zur Sprache.

Apple liege bei der Integration dieser Funktionalität im Zeitplan, so Cook. Dieses Feature werde noch vor Ende diesen Jahres den Nutzern zur Verfügung gestellt.

Vermutlich ist damit zunächst auch nur die Nutzerschaft in den USA gemeint.

ChatGPt ist kostenlos für iPhone-Nutzer

Apple habe die derzeit neueste Version GPT 4o für seine Nutzer gebucht, so Cook. Sie kann kostenlos und auch ohne ein Konto bei OpenAI genutzt werden.

Die ChatGPT-Anbindung greift immer, wenn Apples eigene KI-Modelle nicht weiter wissen, es wird wohl nicht möglich sein, gezielt ChatGPT anzusprechen. Wer bereits ein kostenpflichtiges Konto bei OpenAI nutzt, kann es mit seinem Apple-Konto verbinden und erhält dann einen kombinierten Zugriff auf die Plus-Features über die Siri-Schnittstelle.

Ob und welche Einschränkungen es für die Apple-Nutzer bei der Verwendung von ChatGPT geben wird, muss sich noch zeigen. Nutzer der kostenlosen Basisversion müssen etwa mit weniger und langsameren Antworten leben.

