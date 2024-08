Home Apfelplausch iPhone 16-Gerüchte | Apple Intelligence startet langsam | Filesharing im App Store – Apfelplausch 352

iPhone 16-Gerüchte | Apple Intelligence startet langsam | Filesharing im App Store – Apfelplausch 352

Willkommen zum zweiten Apfelplausch diese Woche. Wie versprochen! Mit dabei spannende erste Eindrücke von Apple Intelligence, die neusten Leaks zum iPhone 16 und unser Interview mit dem CTO von Starface. Viel Spaß!

Zweimal Apfelplausch in einer Woche, das gab es auch noch nicht so oft, aber hier sind wir wieder mit einer weiteren Episode.

Natürlich sprechen wir zunächst ein wenig über Post von euch, die ihr uns weiterhin regelmäßig zu verschiedenen Themen schreibt, gerne weiter so.

Darüber hinaus ist das iPhone 16 Thema bei uns, beziehungsweise das, was wir darüber zu wissen glauben. Unter anderem um ein neues Kamera-Layout geht es und mögliche weitere Spezifikationen.

Tja und dann müssen wir noch über Apple Intelligence sprechen, Apples KI-Dienst läuft so langsam an – mit der Betonung auf langsam.Ein Interview mit unserem Partner für diese Sendung haben wir heute auch, das einigen von euch hoffentlich gefällt.

Und zum Schluss wollen wir noch über die Vorteile alternativer App-Shops sprechen.

Viel Spaß beim Hören!

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Zuschriften zu unfairen Apple Medien und Spotify vs. Apple Music

Intro und Zuschriften zu unfairen Apple Medien und Spotify vs. Apple Music 00:16:50: iPhone 16 Fotos zeigen Kameralayout, Bronze statt Blau, WiFi7

iPhone 16 Fotos zeigen Kameralayout, Bronze statt Blau, WiFi7 00:24:15: Unser Sponsor STARFACE: Interview mit CTO Thomas Weiß

00:34:20: Apple Intelligence: Preview in der ersten Beta, Siri-Neuerungen in mehreren Stufen

Apple Intelligence: Preview in der ersten Beta, Siri-Neuerungen in mehreren Stufen 00:49:00: Filesharing im AltStore

Unser Interview mit STARFACE

Die STARFACE GmbH ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, gilt der Hersteller von UCC-Plattformen und IP-Kommunikationslösungen als innovativer Trendsetter. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbaren Telefonanlagen für Unternehmen jeder Größe. Die vielfach preisgekrönten Systeme werden über qualifizierte Partner vertrieben.

STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und Business-Anwendungen verknüpfen. Sie unterstützt alle gängigen Technologien und Standards und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen.

Mehr unter → https://starface.com/

