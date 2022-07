Home Apple Aber mit spitzer Feder: Apple stellt weiter neue Mitarbeiter ein

Tim Cook wird auch weiter neues Personal einstellen, erklärte Tim Cook am Rande der Quartalsbilanz zum dritten Fiskalquartal 2022. Allerdings werde man Neueinstellungen sehr gezielt vornehmen. Cook reagiert damit auf einen Bericht, wonach Apple die Neueinstellungen aufgrund der weltweiten Krisen verlangsamen und Stellen nicht mehr nachbesetzen wolle.

Apple wird auch in Zukunft weiter neue Mitarbeiter einstellen, das erklärte Applechef Tim Cook zuletzt im Gespräch mit dem WSJ. Zuvor hatte das Unternehmen seine Quartalszahlen fürs dritte Fiskalquartal 2022 vorgelegt, das dem zweiten Kalenderquartal entspricht, Apfelpage.de berichtete. Die Zahlen waren erneut gut ausgefallen und übertrafen die Erwartungen der Analysten leicht.

Apple wird neue Mitarbeiter sehr gezielt einstellen

Die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine, der allerorten hohen Inflation und der Einschränkungen in der Lieferkette wirken sich allerdings deutlich auf die Verkäufe aus, vor allem iPad und Mac hatten zuletzt darunter zu leiden. Vor kurzem meldeten Agenturen, Apple beabsichtige in Zukunft, frei gewordene Stellen nicht sofort neu zu besetzen, außerdem habe das Unternehmen vor, die Neueinstellungsquote deutlich zu senken, Apfelpage.de berichtete.

Cook entschärfte und relativierte diese Aussagen nun etwas: Man werde weiter neue Jobs schaffen, aber Apple werde bei Personalfragen sehr gezielt und bewusst agieren. Im Klartext dürfte das bedeuten: Die Einstellungsgespräche werden für die Bewerber wohl noch härter, die Anforderungen höher. Neue Appleianer werden ihren Wert für das Unternehmen noch früher und deutlicher unter Beweis stellen müssen, ähnliche Töne waren auch bereits von Meta und Google zu hören, wo das Management offen ansprach, dass Mitarbeiter ihre Stelle im Unternehmen in Zukunft verstärkt verteidigen werden müssen.

