TikTok soll am Sonntag sterben: Downloads werden in den USA gesperrt

TikTok könnte am Sonntag sterben – wenn nicht vorher noch ein Deal in letzter Sekunde eingefädelt wird. Ab dann soll der Download der App im App Store von Apple und dem Google Play Store nicht mehr möglich sein. Zuvor war eine Partnerschaft mit Oracle ausgelotet worden, um einen Weiterbetrieb von TikTok in den USA zu ermöglichen.

Am Sonntag soll die Zeit von TikTok ablaufen. Eine entsprechende Stellungnahme des US-Handelsministeriums führt aus, dass ab kommendem Sonntag amerikanische Firmen keine Geschäfte mehr mit der TikTok-Muttergesellschaft machen dürfen. Auch die ebenfalls in China sehr populäre Chat- und Payment-App WeChat ist davon betroffen.

Als folge dieser Entscheidung dürften die Betreiber der größten App Stores Apple und Google die App nicht mehr zum Download anbieten. Ob die Dienste von den Kunden, die die Apps bereits installiert haben, anschließend weiterhin genutzt werden können, bleibt unklar.

Versuch einer Einigung in letzter Sekunde?

In dieser Sache zeigte sich in den letzten Wochen, das nichts wirklich endgültig und abschließend geklärt ist, so lange keine Fakten geschaffen wurden. Zuletzt war etwa ein Deal in Betracht gezogen worden, bei dem der Datenbankanbieter Oracle TikTok USA übernehmen könnte. Nachdem diese Lösung jedoch von China wahrscheinlich blockiert worden wäre, wurde alternativ erwogen, eine Partnerschaft mit Oracle anzustreben. Diese könnte so gestaltet werden, dass Oracle den Betrieb von TikTok USA übernimmt, ohne auf dessen Technologie Zugriff zu haben. Eine solche Vereinbarung soll aber von Präsident Trump unter Berufung auf die nationale Sicherheit abgelehnt worden sein.

Denkbar ist, dass die nun an den Tag gelegte finale Eskalation erneut ein Trumpscher Schachzug ist, um die chinesische Seite in letzter Sekunde zum Einlenken zu bewegen.

