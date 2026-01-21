Threema bekommt neuen Eigentümer: Deutscher Investor übernimmt Schweizer Messenger

Der Messenger WhatsApp gilt in der öffentlichen Wahrnehmung weiterhin als marktbeherrschend, obwohl Alternativen wie Signal oder Threema insbesondere beim Datenschutz deutlich strengere Konzepte verfolgen. Nun steht bei Threema ein Eigentümerwechsel an: Der Schweizer Messenger wird vom deutschen Finanzinvestor Comitis Capital übernommen.

Eigentümerwechsel ohne Kurskorrektur

Verkäufer sind der bisherige Kapitalgeber Afinum Management sowie die Gründer des Unternehmens. Über Kaufpreis, Bewertung oder weitere Vertragsdetails haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss der Transaktion soll bis Ende des Monats erfolgen.

Nach Informationen aus dem Umfeld der Übernahme handelt es sich primär um einen Wechsel auf der Kapitalseite. Operativ soll Threema unverändert weitergeführt werden. Auch Comitis Capital betont, das bestehende Management unterstützen und die Marktposition des Messengers weiter ausbauen zu wollen. Konkrete Angaben zu Investitionssummen, Produktstrategie oder einer internationalen Expansion macht der Investor bislang jedoch nicht.

Comitis Capital beschreibt sich selbst als wachstumsorientierten Investor und verweist auf die zunehmende Nachfrage nach sicherer digitaler Kommunikation sowie europäischer Datenhoheit – genau jene Themen, mit denen sich Threema seit Jahren klar von US-amerikanischen Anbietern abgrenzt.

Fokus auf Privatnutzer und Unternehmen

Threema hat seinen Sitz in der Schweiz und positioniert sich bewusst als datenschutzfreundliche Alternative zu großen US-Messengern. Neben Privatnutzern richtet sich das Angebot zunehmend an Unternehmen, Behörden und Organisationen. Die Kundenbasis reicht von kleinen und mittleren Betrieben bis hin zu internationalen Konzernen.

Zum Portfolio gehören sowohl Cloud-basierte Lösungen als auch On-Premises-Installationen, bei denen die Software direkt in der IT-Infrastruktur der Kunden betrieben wird. Damit adressiert Threema unterschiedliche regulatorische und sicherheitsrelevante Anforderungen, insbesondere im Unternehmens- und Behördenumfeld. Zu den zentralen Merkmalen zählen unter anderem

Schweizer Unternehmenssitz und klare Datenhoheit

Privacy by Design und Zero-Knowledge-Architektur

Open-Source-Ansatz

Flexible Betriebsmodelle (Cloud und lokal)

Threema beschwichtigt die Community

Threema selbst erklärte über Mastodon, dass sich für Nutzerinnen und Nutzer durch den Eigentümerwechsel nichts ändern werde. Unternehmensmission, Grundwerte sowie die Geschäftsleitung blieben unverändert. Der neue Investor solle vielmehr dazu beitragen, die bestehenden Stärken in den Bereichen Sicherheit und Datenschutz weiter auszubauen.