Teure Nostalgie: Apple stellt limitierte iPhone-Socken vor

Wer erinnert sich noch an die iPod Socks? Für den iPod nano hatte Apple vor über 20 Jahren sockenähnliche Schutzhüllen in bunten Farben im Angebot. Jetzt belebt der iPhone-Konzern die Socken in limitierter Form wieder – und greift dafür ordentlich in die Tasche.

Vorneweg: Die „iPhone-Pocket“ genannten Socken gibt es nur in ausgewählten Märkten, Deutschland gehört nicht dazu. Dabei handelt es sich um Strick-Accessoire für die aktuellen iPhones, die in Zusammenarbeit mit dem renommierten Designer Issey Miyake entstanden sind. Verfügbar sind sie ab dem 14. November online und in einigen Apple Stores in den USA, Großbritannien, Frankreich, China, Italien, Japan, Singapur und Südkorea.

Hommage an iPod und Steve Jobs?

Erhältlich in den Farben Zitrone, Mandarine, Lila, Rosa, Pfauenblau, Saphirblau, Zimt und Schwarz könnte es sich hierbei um ein geschmackvolles Weihnachtsgeschenk handeln, wenn da nicht der recht hohe Preis von 149,95 bis 229,95 US-Dollar (je nach Riemenlänge) wäre. Zum Vergleich: Die iPod Socks wurden im Jahr 2004 im Sechserpack für 29 Dollar angeboten.

Es ist keine Seltenheit, dass sich Designer-Kollaborationen in anderen Preisklassen als gewöhnliche Massenware bewegen. Hinzukommt, dass die limitierten iPhone-Socken aus einem einzigen Faden gestrickt wurde, doch die Geschichte des Designer hält eine weitere Besonderheit für Apple-Liebhaber bereit: Das Design-Studio von Issey Miyake hat die legendären Rollkragen-Pullover von Steve Jobs hergestellt.