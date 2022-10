Home Apps Telegram will mit bezahlten Posts an Apple vorbei Geld verdienen

Telegram will mit bezahlten Posts an Apple vorbei Geld verdienen

Telegram bastelt an einer neuen Bezahlfunktion. Diese soll Inhalte gegen Bezahlung zugänglich machen. Vergleichbares gibt es bereits für Podcasts. Vor allem aber bemerkenswert an diesem Schritt ist, dass Telegram versucht, dieses Feature am App Store vorbei zu implementieren.

Telegram will Geld verdienen und testet derzeit die Einführung verschiedener kostenpflichtiger Funktionen. Die stehen im Augenblick nur in wenigen ausgewählten Märkten zur Verfügung. Ein neues Bezahlfeature sind kostenpflichtige Beiträge: Der Nutzer bekommt sie nur zu sehen, wenn er vorher zahlt.

Diese Bezahl-Posts können von einem Kanalbetreiber eingerichtet werden, wie zuletzt bekannt wurde, hat Telegram bereits damit begonnen, einigen Kanälen diese Funktion anzubieten.

Telegram is testing pay to view posts?! pic.twitter.com/ZDI5xUpBkR

Apple scharf umgangen

Bemerkenswert ist aber weniger die Frage, dass Telegram seine Nutzer ermutigen möchte, für vielfach fragwürdige Inhalte ihren Geldbeutel zu öffnen, sondern vor allem, wie man das umsetzt: Bezahlt werden soll nämlich an Apple und dem App Store vorbei über ein eigenes Bezahlsystem, genau hieran war der epische Krieg zwischen Apple und Epic los gebrochen und ging nicht gut für Epic aus.

Ob der undurchsichtige Telegram-Gründer- und CEO Pavel Durov glaubt, erfolgreicher als der Spiele-Publisher Apples App Store-Abgabe umgehen zu können, bleibt offen. Derzeit ist hierzu noch keine offizielle Position bekannt.

Würdet ihr für Posts in Telegram etwas bezahlen?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!