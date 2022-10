Home Deals Dreame M12 vorgestellt: 2-in-1-Sauger für die ganze Wohnung

28. Oktober 2022

Doppelter Verwendungszweck bei nur einem Gerät: Der neue selbstreinigende Staubsauger M12 von Dreame ist ein smartes 2-in-1-Gerät. Mit wenigen Handgriffen könnt ihr den Nasssauger zu einem Handsauger umfunktionieren, der die Reinigung des kompletten Zuhauses kinderleicht macht. Durch die optimierte Bürste ist auch die Reinigung von Zwischenräumen oder entlang der Möbel vereinfacht worden. Ab dem 28. Oktober erhaltet ihr den Dreame M12 für 529 Euro. Dank dem MwSt.-Geschenk von Media Markt zahlt ihr bis zum 30. Oktober nur 445 Euro (Affiliate-Link).

-> Dreame M12 noch bis Sonntag für 445 Euro: Media Markt schenkt euch 19 % MwSt. (Affiliate-Link)

Eine schlaue Kombi

Auf der Suche nach einem Alltagshelfer in Sachen intelligentem Staubsauger hat der Markt mittlerweile eine gute Auswahl zu bieten. Einen – mehr oder weniger – klassischen Staubsauger auf Reserve zu haben, ist aber sicherlich kein Fehler. Sucht ihr ein Kombigerät aus Nassstaubsauger und Handsauger, kommt ihr beim M12 von Dreame vollends auf eure Kosten. Denn ihr verwandelt den Nassstaubsauger in wenigen Augenblicken in einen handlichen Handstaubsauger, was die die Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten enorm erweitert.

Wer beim Dreame M12 an einen Abkömmling des brachial schweren und unbeweglichen Uralt-Kabel-Staubsauger mit XL-Körper denkt, täuscht sich. Die motorisierte Bürste des neuen Dreame sorgt für eine starke Traktion nach vorne, wodurch man kaum noch schieben muss. Diese Eigenschaft in Kombination mit seinem geringen Gewicht von 5 Kilogramm wird durch einen ergonomischen Handgriff und einen leicht zu drehenden Hauptkörper unterstützt. Die Saugeinheit ist abnehmbar und wird im Nu zu einem Handstaubsauger, den man mit verschiedenen Aufsätzen bestücken und so auch Vorhänge oder Polstermöbel reinigen kann. Sein 6x 4.000 mAh starkes Akku-Pack sorgt für eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten. Mit seinem leistungsstarken Motor wird der M12 zu einem effizienten sowie effektiven Mitbewohner.

Habt ihr Mitbewohner mit beispielsweise langem Haar oder viel Fell, werdet ihr euch über die Möglichkeit freuen, unter verschiedenen Reinigungsmodi wählen zu können. Man hat die Wahl zwischen dem Auto- oder dem Saugmodus beim Nass-/Trockensauger, der mit einem fortschrittlichen Wasserzirkulationssystem ausgestattet ist. Beim Handstaubsauger steht ein Standard- sowie ein Turbomodus zur Verfügung. Die Funktion der „Dirt-Detection“ zeigt an, wie viel Staub oder sonstigen Schmutz man gerade aufsaugt. Außerdem kann der Sauger per Sprachansagen kommunizieren und euch beispielsweise auf den Batteriestatus hinweisen. Durch eine hohe Rotationsgeschwindigkeit der weichen Walzenbürste rückt man auch hartnäckigen Rückständen zu Leibe. Für eine schonende Reinigung von Kanten oder Raumecken liegt die Walze einseitig frei. Ein gezackter Bürstenkamm hält die Walze stets sauber und befreit sie von Haaren.

Nach der Reinigung ist vor der Reinigung

Nach dem Saugen bzw. Wischen könnt ihr den Dreame M12 in die Ladestation stellen und dort die Selbstreinigung per Knopfdruck starten. Dann spült sich der Nasssauger selbst mit Wasser. Apropos: Der Frischwassertank des Saugers hat ein Fassungsvermögen von 920 ml. Das abgesaugte Schmutzwasser sammelt sich in einem 700-ml-Tank.

Um wieder zu neuen Kräften zu gelangen, benötigt der Sauger etwa 5 Stunden in der Ladestation. Diese ist außerdem übersichtlich gestaltet und sorgt für eine perfekte Organisation der verschiedenen Aufsätze. Dank seiner geringen Lautstärke, kann man den neuen besten Freund auch während der Arbeit im Home-Office einsetzen. Der bürstenlose Motor führt zusammen mit dem speziellen Luftkanal-Design und der weichen Bürstenwalze zu besonders wenig Störgeräuschen.

Der Verkaufsstart des Dreame M12 fällt auf die momentan noch laufende MwSt.-Aktion von Media Markt. Dadurch spart ihr euch effektiv knapp 16 Prozent und erhaltet den Staubsauger für attraktive 444,54 Euro (Affiliate-Link). Schnell sein lohnt sich: Ab Montag liegt der Preis wieder bei 529 Euro.

