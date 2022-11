Home Apps Telegram bringt neue Features für Gruppen und Nachtmodus

Telegram hat ein weiteres Update veröffentlicht. Die neue Version für iOS unterstützt nun unter anderem eine strukturiertere Diskussion in Gruppen. Telegram war erst vor kurzem erneut in Konflikt mit Apple geraten.

Der Messenger Telegram wurde vor kurzem mit einem weiteren Update versorgt. Die neue Version für iOS unterstützt nun unter anderem eine Funktion, mit der Unterhaltungen in Gruppen sich in Diskussionen organisieren lassen, das trägt womöglich zur besseren Struktur von größeren Unterhaltungen bei. Eine weitere Neuerung betrifft den Nachtmodus, darüber hinaus wurden weitere Verbesserungen am Design vorgenommen.

Das ist neu in Telegram für iOS

Die folgenden Anmerkungen zu Neuerungen für das iPhone in Telegram (Affiliate-Link) wurden von den Machern notiert:

Themen in Gruppen

• Gruppen mit mehr als 200 Mitgliedern können ab sofort ihre Diskussionen in Themen unterteilen.

Neu gestalteter Nachtmodus

• Die Farben sind ausgewogener und die Unschärfeeffekte besser.

Kleinere Designverbesserungen

• Neue Animation, wenn man zum Antworten nach links wischt.

• Neues Menü mit Anrufoptionen beim Tippen auf Telefonnummern in Nutzerprofilen.

• Neue Platzhalter beim Laden von Nachrichten in Gruppen und Kanälen.

Telegram hatte vor kurzem einen Testballon für die Einführung bezahlter Inhalte gestartet, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Dieser zielte auf die Umgehung des App Stores und dessen 30%-Provision ab, wurde von Telegram allerdings umgehend wieder abgebrochen.

