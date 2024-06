Home Smart Home tedee: Kooperation mit BAB TECHNOLOGIE und ekey angekündigt

Im Bereich Smart Home gibt es mittlerweile auch bei den smarten Türschlössern eine durchaus große Auswahl. Dabei ist das Smart Lock Tedee Go eines der kleinsten Modelle und genau deshalb so beliebt. Nun hat der polnische Anbieter gleich zwei Kooperationen angekündigt.

tedee kündigt zwei wichtige Kooperationen an

Vorab, die Integration von Matter lässt weiter auf sich warten, dennoch sind diese beiden angekündigten Neuerungen dennoch interessant. Der Grund dafür ist die Anbindung in das KNX-System. Der Hersteller setzt nun auf die Kooperationen mit den Herstellern BAB TECHNOLOGIE und ekey. So integriert das modulare Gateway von BAB TECHNOLOGIE das Türschloss jetzt bei Bedarf auch in den Smart-Home-Standard KNX. Zusammen mit dem ekey bionyx System, das Fingerabdruck-Technologie nutzt, kann das Schloss über das APP MODULE von BAB TECHNOLOGIE gesteuert werden. Dies ermöglicht es, Türen durch einen Fingerabdruck zu entriegeln.

Zahlreiche Automationen mit KNX sind möglich

Dank der Integration mit KNX durch das APP MODULE sind innerhalb von KNX auch zahlreiche Automationen möglich. So können Anwender etwa beim Öffnen des Schlosses der Haustüre den Ladevorgang ihres Elektrofahrzeuges starten und die Jalousien öffnen. Auch möglich wäre das Löschen der Beleuchtung im Haus, wenn man das Schloss abschließt:

„Die Qualität und das extrem durchdachte Produktdesign des tedee-Türschloss haben uns von Beginn an begeistert. Umso naheliegender erschien uns die Idee, es mit dem biometrischen Zutrittssystem unseres langjährigen Partners ekey biometric systems und zu verbinden. Mit all den Möglichkeiten der intelligenten Vernetzung sind wir überzeugt davon, dass wir mit unserer gemeinsamen Lösung einen echten Mehrwert für Smart Home Anwender schaffen.“

Mithilfe der Bridge lässt sich das tedee Smart Lock natürlich auch in HomeKit integrieren. Gerade das tedee Go ist durch seine äußerst kompakte Größe mittlerweile eine extrem beliebte Alternative geworden. Alternativ kann man mit tedee auch den kompletten Schließzylinder austauschen.

