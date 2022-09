Home Hardware tedee GO: Smart Lock als Aufstecksatz

Verfasst von Patrick Bergmann // 8. September 2022 um 13:15 Uhr // Hardware // // 1 Kommentar

Smart Home dürfte dank der Einführung von Matter in diesem Herbst einen immensen Schub bekommen, auch wir blicken dem neuen Standard entgegen. Doch zurück zur Hardware, hier hat tedee ein interessantes Konzept vorgestellt.

Der polnische Hersteller tedee hat mit seinem Smart Lock für Furore gesorgt, nach wie vor ist es das kleinste smarte Türschloss auf dem Markt. Man muss aber den Schließzylinder austauschen. Genau hier setzt das tedee GO an. Das ist nämlich ein simpler Aufstecksatz. Man steckt den Schlüssel in das Schloss und anschließend das tedee Go darauf.

Für das Gehäuse wird hochwertiger Kunststoff verwendet, welches dank silberner Lackierung optisch wie das aktuelle Modell aussieht. Die Akkus sollen bei einer durchschnittlichen Nutzung von acht Schließvorgängen pro Tag etwa sechs Monate durchhalten. Anbei einmal das Datenblatt:

Das Schloss kann auf einem vorhanden Zylinder und Schlüssel montiert werden

Benötigt keine zusätzliche Installations-Hardware wie Adapter oder spezielle Zylinder

Steuerung über die kostenlose Tedee-App oder über Apple HomeKit

Mit Tedee-Bridge in weitere Smart-Home-Systeme einbindbar, u.a.: Amazon Alexa, Fibaro, Google Home und Loxone, Integration in weitere Systeme über Web-API

Stromversorgung durch 3x CR123A/R-Batterien

Im Durchschnitt 6 Monate Batterielaufzeit bei bis zu 8-maliger Nutzung pro Tag

Tedee GO kann mit der Bridge und dem Keypad verbunden werden

Gewicht: 213 Gramm

Maße: Ø 57 x 63 Millimeter

Der Hersteller möchte dabei konkret zwei Zielgruppen adressieren: Einmal eignet sich das tedee GO für Kunden, die für eine Montage wenig Platz haben oder den Schließzylinder nicht austauschen können. Andererseits möchte der Hersteller mit dem neuen GO die Hürden abbauen und den Einstieg in das smarte Zuhause noch mehr erleichtern.

Preise und Verfügbarkeit

Kommen wir zunächst zum Preis: Das gezeigte Modell ist noch ein Prototyp, soll aber jedoch extrem na an der Serie sein. Deshalb ist man sich beim Preis sehr sicher – das tedee GO soll zu einer UVP von 200 Euro in den handel gehen. Bis es so weit ist, dauert es noch. Der Marktstart ist für das erste Quartal 2023 anvisiert.

