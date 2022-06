Home Deals Tech-Deals: AirPods Pro und AirPods 3 im Angebot

Verfasst von Patrick Bergmann // 14. Juni 2022 um 11:56 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Wir warten immer noch sehnsüchtig auf die Nachfolger der AirPods Pro, zumal der Akku bei den Erstkäufern ziemlich verschlissen sein dürfte. Da passt es sich doch hervorragend, dass das aktuelle Modell mit MagSafe-Ladecase im Angebot ist.

Angebote

Die AirPods Pro mitsamt dem neuen Ladecase mit MagSafe bieten ANC sowie einen Transparenzmodus, unterstützen Spatial Audio und kommen mit bis zu 4,5 Stunden Wiedergabezeit. Heute sind zu einem Preis von 199 Euro erhältlich:

Wer In-Ears nicht so gut verträgt, der darf sich zudem über die AirPods 3 im Angebot freuen. Optisch an die AirPods Pro angelehnt, unterstützen diese ebenfalls Spatial Audio, bieten einen adaptiven Equalizer an und kommen mit einer besseren Akkulaufzeit daher:

Geheimtipp

Wem das zu teuer ist, dem sei unser Geheimtipp ans Herz gelegt. Die Rede ist von den Nothing Ear (1), die wir hier in einem kurzen Produktcheck hatten. Die sind heute 20% unter der UVP erhältlich:

-----

