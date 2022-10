Home Deals Tech-Deal: Apple Watch Series 8 in Mitternacht, 45 mm mit GPS für unter 500 Euro

Nach dem Preisschock mit dem iPhone 14 setzte Apple Anfang der Woche noch mal einen drauf und bietet die neuen Pro-Modelle des iPad mit einem satten Aufpreis von mindestens 200 Euro an. Da ist man aktuell dankbar für jedes Angebot und wir kommen zur Apple Watch Series 8. Auch hier zog Apple den Preis empfindlich an, aktuell lässt sich aber 7% sparen.

Der Konzern hob auch hier den Preis an und will für die Basisausstattung in 45 mm 539 Euro haben. Basis heißt hier, dass wir die Apple Watch Series 8 in einem Gehäuse aus Aluminium sowie ein Sportband haben. GPS ist an Bord sowie alle Sensoren, inklusive des Temperatursensors. Außerdem gibt es die Crash Dection dazu. Amazon bietet das Modell in Mitternacht, welches das Space Grey abgelöst hat, gerade mit einem Rabatt von 40€ an, ihr zahlt also nur 499 Euro.

Angesichts der Preisentwicklung der vergangenen 6 Wochen bei Apple gehen wir nicht davon aus, dass in kürzerer Zeit nennenswert größere Rabatte zu erwarten sind. Wer also noch einen Gutschein hat oder Punkte sammelt, kann zuschlagen

