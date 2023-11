Home iCloud / Services Taylor Swift ist Apple Music-Künstlerin des Jahres

Apple Music hat die erfolgreiche Künstlerin Taylor Swift ausgezeichnet. Sie ist Apple Music Artist of the Year, wie Apple heute erklärt hat. Apple Music begründet die Wahl mit dem erheblichen Einfluss der Sängerin auf die Gegenwartsmusik.

Apple hat die bekannte Pop-Sängerin Taylor Swift zur Künstlerin des Jahres gekürt. Die Auszeichnung zur Apple Music Artist of the Year gab das Unternehmen heute in einer Medienaussendung bekannt.

Apple spricht von dem erheblichen Einfluss der Sängerin auf die Musikwelt nicht nur im ablaufenden Jahr.

Wirkung auf Musikbranche noch auf Jahre hinaus

Die Künstlerin selbst zeigt sich bewegt über die Auszeichnung.

„Ich fühle mich geehrt, Apple Music Artist of the Year zu sein“, sagt Swift. „Vielen Dank an jeden einzelnen von Euch, der dieses Jahr zum unglaublichsten Jahr aller Zeiten gemacht hat, das an Freude und Feierlichkeit nicht zu überbieten ist. Vom nonstop Streamen meiner Musik bis hin zum gemeinsamen Singen der Songs bei den Konzerten und dem ausgelassenen Tanzen in Kinos — ohne Euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Ich danke Euch so sehr.“

„Der Einfluss von Taylor Swift auf die Musik ist unverkennbar — nicht nur in diesem Rekordjahr, sondern während ihrer gesamten Karriere“, sagt Oliver Schusser, Vice President of Apple Music and Beats bei Apple. „Sie ist eine generationsprägende Künstlerin und ein wahrer Change Agent in der Musikindustrie und es besteht kein Zweifel daran, dass ihr Einfluss und ihre Wirkung noch über Jahre hinweg zu spüren sein werden. Wir freuen uns sehr über die Gelegenheit, ihren Erfolg gebührend feiern zu können.“

Apple hat eine Auswahl der erfolgreichsten Stücke von Swift sowie eine Zusammenstellung von Interviews in einen entsprechenden Apple Music-Sender zusammengefasst.

