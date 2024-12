Home Deals Tag 5 im 2024er Countdown: „Roadhouse“ (2024) für 4,99 Euro kaufen

Tag 5 im 2024er Countdown: „Roadhouse“ (2024) für 4,99 Euro kaufen

Verfasst von Patrick Bergmann // 5. Dezember 2024 um 16:00 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Sowohl in der Musik- als auch in der Filmindustrie sind Remakes unvermeidlich. Nur wenige sind dabei gelungen oder sogar besser als das Original. Ein gelungenes Remake kann heute im 2024er-Countdown erworben werden.

Tag 5 im 2024er Countdown

Der nach dem Ende seiner Karriere ziemlich abgehalfterte Mixed-Martial-Arts-Mittelgewichtskämpfer Elwood Dalton (Jake Gyllenhaal) erhält das Angebot, in einer Truck-Stop-Bar namens „Road House“ auf den Florida Keys als Türsteher zu arbeiten. Ein solcher wird dort nämlich dringend benötigt, seit das Publikum ziemlich übel geworden ist und Daltons Bekanntheit könnte einige Trunkenbolde davon abhalten, überhaupt erst eine Schlägerei anzufangen. Die eigentliche Gefahr für das „Road House“ droht jedoch von anderer Seite, denn der windige Investor Brandt (Billy Magnussen) will den Laden übernehmen, um dort ein Luxus-Ressort zu errichten. Um sein Ziel zu erreichen, setzt er den ultrabrutalen Schläger Knox (UFC-Champion Conor McGregor) und seine Leute auf die Bar an. Doch da haben sie die Rechnung ohne Elwood Dalton gemacht.

„ROAD HOUSE Trailer German Deutsch (2024) Jake Gyllenhaal, Conor McGregor“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.