Home Gerüchte Bessere KI-Performance: Apple will Chip-Design umbauen

Bessere KI-Performance: Apple will Chip-Design umbauen

Vor wenigen Jahren hat Apple hat mit seinem eigenen M-Chip-Design überrascht und die Konkurrenz wie Intel alt aussehen lassen. Das Besondere: Ähnlich wie bei seiner A-Serie, die traditionell in den iPhones zum Einsatz kommt, setzte das Unternehmen auch bei Apple Silicon auf System-on-a-Chip-Designs. Im iPhone will man davon nun erstmals Abstand nehmen, um die KI-Performance zu verbessern.

System-on-a-Chip (SoC) bedeutet, dass alle wichtigen Komponenten wie CPU, GPU und Arbeitsspeicher (RAM) auf einem Chip verbaut sind. Von System-in-a-Package (SiP) ist die Rede, wenn diese kompakt in einem Gehäuse untergebracht werden. Das hat einerseits Performance-Vorteile und spart Platz. Beide Vorteile will Apple wohl aufgeben, um seinen KI-Vorstellungen gerecht zu werden.

Apple Intelligence soll weiterhin lokal laufen

Der große Vorteile von Apple Intelligence gegenüber Konkurrenz-Produkten ist die Garantie der Privatsphäre, die Apple ausspricht. Um das gewährleisten zu können, wird Apple Intelligence lokal auf dem iPhone ausgeführt. Apple hat einen Weg gefunden, das Modell auf dem sogenannten Dynamic Random Access Memory (DRAM) unterzubringen, Apfelpage berichtete. Diese Art von Halbleiterspeicher beinhaltet normalerweise Daten und Programmcode für das grundlegende Funktionieren eines Prozessors.

Bisher verbaut Apple den DRAM als Teil seiner SiPs. Damit soll ab 2026 Schluss ein, wie das koreanische Magazin The Elec herausgefunden haben will. Demnach soll der Zulieferer Samsung mit Untersuchungen begonnen haben, um dieses Vorhaben in die Wege leiten zu können, ohne Performance einzubüßen. Im Gegenteil: Apple verspricht sich von einem externen DRAM weniger bauliche Hindernisse und mehr Performance für Apple Intelligence.

Das neue Chip-Design könnte erstmals mit dem A20 Pro und dem M6 zum Einsatz kommen. Beide werden für 2026 erwartet und dem Vernehmen nach erstmals auf 2nm-Architektur basieren.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.