Tag 2 im 2024er Countdown: „Kung Fu Panda 4“ für 4,99 Euro kaufen

Verfasst von Patrick Bergmann // 2. Dezember 2024 um 10:00 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Weihnachtszeit sollte ja besinnlich und am besten etwas für die ganze Familie sein. Dies dachte sich auch Apple und bietet am 2. Tag des 2024er Countdowns familienfreundliche Unterhaltung an.

Tag 2 im 2024er-Countdown

Po soll eigentlich einen neuen Krieger ausbilden, denn er wird von Meister Shifu auserwählt, zu einem spirituellen Führer des Tals des Friedens zu werden. Als jedoch eine mächtige Zauberin, die ihre Gestalt verändern kann, ein Auge auf seinen Stab der Weisheit wirft, wird Po klar, dass er gegen sie Hilfe braucht. Als er sich mit einer schlagfertigen Füchsin zusammentut, entdeckt er bald, dass Helden an den unmöglichsten Orten zu finden sind.

„KUNG FU PANDA 4 Trailer German Deutsch (2024)“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal.

