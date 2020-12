Home Deals Tag 18 im 2020 Countdown: Heute „1917“ für 4,99€

Tag 18 im 2020 Countdown: Heute „1917“ für 4,99€

Hoch die Hände, Wochenende. Es ist endlich Freitag und das Wochenende beginnt. Wir haben zwar wieder einmal einen Lockdown, doch das Wetter lädt eh nicht wirklich für großartige Outdooraktivitäten ein. Da schaut man sich doch lieber einen Film an und passend dazu gibt es heute einen durchaus nachdenklichen Titel, der allerdings mit einem großartigen Sound daherkommt.

Der Oscar®-prämierte Regisseur Sam Mendes (Skyfall, Spectre, American Beauty) ermöglicht durch seinen visionären Stil einen modernen Blick auf den Ersten Weltkrieg. Auf dem Höhepunkt des Krieges erhalten die beiden britischen Soldaten Schofield (George MacKay aus Captain Fantastic) und Blake (Dean-Charles Chapman aus Game of Thrones) einen nahezu unmöglichen Auftrag. In einem Wettlauf gegen die Zeit müssen sie sich tief ins Feindesgebiet vorwagen und eine Nachricht überbringen, die verhindern soll, dass hunderte ihrer Kameraden in eine tödliche Falle geraten – darunter auch Blakes eigener Bruder.

-> Hier geht es zum Film

1917 bei iTunes (Affiliate-Link)

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

