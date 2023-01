Home Sonstiges Super Bowl 2022: Trailer zur ersten Apple Music Halftime Show erschienen

Der diesjährige Super Bowl ist der erste, dessen Halftime Show von Apple Music gesponsert wird. Als performende Künstlerin hat Rihanna nun einen ersten Trailer zur Show veröffentlicht, in dem sie auch ihre Rückkehr zur Musik offiziell ankündigt.

In rund einem Monat findet der diesjährige Super Bowl statt. Besonders ist hierbei, dass die Halftime Show, die meistgesehene musikalische Darbietung des Jahres, in diesem Jahr zum ersten Mal in Partnerschaft mit Apple Music ausgetragen wird.

Performen wird dabei die R&B-Künstlerin Rihanna, die mit ihrem Auftritt gleichzeitig ihre Rückkehr zu einer aktiven Musik-Karriere besiegeln möchte. Denn ihr letztes Album „Anti“ hat sie vor mehr als sechs Jahren veröffentlicht und anschließend über Jahre hinweg keine neue Musik mehr produziert. Erst im vergangenen Oktober meldete sie sich schließlich mit einem neuen Song zu Wort.

Trailer greift Rihannas Rückkehr zur Musik auf

In dem nun veröffentlichten Trailer zur Halftime Show, der eine Länge von gerade einmal 30 Sekunden hat, wird eben dieser Aspekt ihrer Rückkehr aufgegriffen. Denn zu Beginn des Trailers werden Clips von Rihanna eingeblendet, während man im Hintergrund mehrere Stimmen hört, die betonen, wie viel Zeit schon verstrichen sei seit ihrer letzten Veröffentlichung.

Gleichzeitig fordern sie die Rückkehr des Popstars auf die Bühne. Am Ende des Videos verstummen diese Stimmen jedoch und stattdessen wird die Kamera frontal auf die Musikerin gerichtet, die die Zuschauerinnen und Zuschauer mit einer Geste zum Schweigen auffordert.

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

