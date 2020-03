Sturm aufs iPhone 12: Kommt ein neuer Verkaufsrekord im Herbst?

Das iPhone 12 bleibt nach wie vor die bevorstehende Top-Position im Lineup von Apple. Gut ein Drittel aller iPhone-Nutzer könnte gegen Ende des Jahres ihre Geräte austauschen, entsprechend sehen einige Beobachter noch immer großes potenzial in der Apple-Aktie.

Die letzten Wochen waren für Anleger mit Apple-Aktien im Depot eine nervenzehrende Zeit. Das Papier verlor teilweise gut 50 Dollar und fiel weit unter die früheren Rekordstände. In den letzten Tagen setzte dann eine rasche Erholung ein. Hintergrund der starken Kursdynamik war vor allem der Corona-Virus, dessen umkalkulierbare Auswirkungen auf die weltweiten Lieferketten Aktien aller Branchen in die Grube geschickt hatten. Der Knick in der Kurve veranlasste einige Beobachter aber zu einer fortgesetzten Kaufempfehlung, der Analyst Dan Ives von Wedbush gehört zu ihnen. Er sieht die Apple-Aktie nach wie vor gegen Ende des Jahres bei 400 Dollar. Grund dafür ist das iPhone 12, das im Herbst kommt.

Im Herbst kommt es zum Sturm aufs iPhone 12

Der Wedbush-Analyst sieht einen regelrechten Sturm auf das iPhone 12 aufziehen. Rund ein Drittel aller 900 Millionen iPhone-Nutzer könnte gegen Herbst ein Hardware-Update ihrer Geräte in Erwägung ziehen. Er rechnet mit rund 200 bis 215 Millionen verkauften iPhones bis zum Ende des Apple-Fiskaljahrs im September. Das Corona-Virus lässt der Analyst dabei nicht gänzlich unberücksichtigt. Definitiv werde es zu Beeinträchtigungen und Verzögerungen kommen, diese werden sich aber nur vorübergehend auf die Verkäufe auswirken. Als Haupttreiber der Verkäufe sieht er die bevorstehende Einführung von 5G. Einige, möglicherweise auch alle Varianten des iPhone 12, werden mit dem neuen Mobilfunkstandard ausgestattet sein, für den aktuell weltweit die Netze aufgebaut werden.

