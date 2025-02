Home Sonstiges Streitthema Zölle: Tim Cook trifft sich mit Donald Trump

Tim Cook hat sich im Vergleich zu anderen Tech-CEOs bisher verhalten gegenüber dem neuen Präsidenten gegeben. Zwar gab es eine Spende für die Inauguration Trumps und der Apple-Chef wohnte dieser auch bei, Anbiederungen a la Zuckerberg und Musk gab es aber nicht. Jetzt berichtet Cook von einem „großartigen Treffen mit Präsident Trump“.

Letztgenannter hatte den Apple-CEO am gestrigen Donnerstag ins Weiße Haus eingeladen. FOX-Korrespondent Edward Lawrence dokumentierte Cooks Ankunft in Washington D.C und berichtete auf X (ehemals Twitter) über das Treffen. Viele Details sind allerdings noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt.

Cook spricht von „großartigem Treffen“ mit Trump

Wie Lawrence angibt, ging es wohl um das aktuelle Streitthema „Zölle“. Apple befürchtet, unter der protektionistischen Handelspolitik der Trump-Administration vor allem in China Einbußen machen zu müssen. Im drittgrößten Markt steht Apple aktuell nicht besonders gut da. Im vergangenen Jahr brach der Umsatz um ganze 17 Prozent ein, Apfelpage berichtete.

Inwiefern sich Trump und Cook darüber austauschten und welche Ergebnisse das Gespräch brachte, ist nicht bekannt. Cook soll gegenüber den FOX-Kameras von einem „großartigen Treffen mit Präsident Trump“ gesprochen haben.

